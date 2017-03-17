Ночью в Прикамье горела церковь
Огонь повредил крышу и стены молельного зала.
Огонь повредил крышу и стены молельного зала.
Церковь загорелась около 4 часов утра 17 марта в селе Сажино Берёзовского района. Как рассказали в управлении МЧС по Пермскому краю, пожар произошёл в неэксплуатируемом здании.
Огонь повредил 50 кв. м обрешётки кровли купола, пострадали стены молельного зала. По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.
Здание не эксплуатируется уже несколько лет, но в ту ночь