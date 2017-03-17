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09:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ночью в Прикамье горела церковь

Огонь повредил крышу и стены молельного зала.

Церковь загорелась около 4 часов утра 17 марта в селе Сажино Берёзовского района. Как рассказали в управлении МЧС по Пермскому краю, пожар произошёл в неэксплуатируемом здании.

Огонь повредил 50 кв. м обрешётки кровли купола, пострадали стены молельного зала. По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.

Здание не эксплуатируется уже несколько лет, но в ту ночь кто-то топил в церкви печку. По факту пожара проводят проверку.

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