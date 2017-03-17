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09:51 (мск), источник: Newtimes.kz

В Караганде молодой человек пропал после ссоры с девушкой

После расставания с девушкой в Караганде пропал 28-летний Денис Перепёлкин. Парень вышел из дома 3 марта и до сих пор не вернулся, передает ekaraganda.kz.

Источник: Newtimes.kz

В последнее время Денис занимал одну из половин частного дома, рассчитанного на двух хозяев. Во второй проживает его мать.

Как говорят родственники, к исчезновению Дениса не было предпосылок. Они достаточно серьезно отнеслись к поискам парня: расклеивали объявления по городу, проводили опрос населения в районе, где ранее он проживал, запустили рассылку объявления в социальных сетях.

«Вчера мама узнала, что он дважды заходил в ночной магазин на 92 квартале. Его там знают, но не думали, что ушел из дома. В районе 45 и 92 кварталов содраны все листовки. Мы подозреваем, что это он и сделал. Потому как в других местах, где клеили, они висят на месте», ― рассказала сестра Дениса.

Кроме того, девушка поведала, что в январе Денис развелся с женой. От брака осталась трехлетняя дочка. Он начал встречаться с другой девушкой, с которой сильно поругался накануне своего исчезновения.

3 марта Денис был одет в пуховик синего цвета с красным подкладом, серую шапку, потертые светлые джинсы и летние туфли. Рост Дениса — 173 сантиметра, телосложение — худощавое. Отличительная примета — рыжие волосы с оттенком меди.

Заявление об исчезновении парня родственники отнесли в полицию 13 марта. В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия.

Родственники обращаются ко всем горожанам, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дениса Перепёлкина, с просьбой связаться с ними по следующим номерам: 8 (708) 151 71 92, 8 (701) 835 71 92.

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