«Гадалка» из Молдовы «сняла порчу» за 50 тысяч долларов

По словам помощника прокурора города Курска Александра Ерина, денежные средства мошенница получала как вознаграждение за обещание якобы снять порчу, сглаз и другой вид негативной энергии с того или иного человека.

В ноябре 2015 года гражданка Молдовы разместила рекламные объявления, в том числе и в СМИ, где говорилось о том, что «потомственная предсказательница и ведунья, магистр белой и черной магии, представительница и хранительница древнейших родов, обладательница необычайных способностей проводит ритуалы по снятию сглаза и порчи, установки защиты от сглаза и порчи, предсказывает будущее, гадает на картах и по руке». Контактные телефоны были указаны.

«Увидев данные объявления, куряне, имевшие какие-либо проблемы, обращались к псевдо-гадалке с просьбами о помощи», — пояснил Ерин.

Дама легко находила общий язык с потерпевшими, входила в доверие и при личной встрече предлагала передать ей все ювелирные украшения, а также деньги, принадлежащие потерпевшим, для якобы снятия с них порчи и сглаза, а также для установки защиты членов семей.

За свои услуги гадалка просила символическую, по ее мнению, плату — до 15 тысяч рублей (около 250 долларов).

Однако помимо вознаграждения за свои «действия» мошенница забирала и все переданные ей золотые украшения, бриллианты и финансовые средства.