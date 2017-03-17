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10:07 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области ликвидировали склад контрафактного алкоголя

Свердловские полицейские ликвидировали склад контрафактной алкогольной продукции в Верхней Салде. В следственном подразделении полиции возбудили уголовное дело.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В помещениях двух гаражей на улице Красноармейской в Верхней Салде сыщики обнаружили коробки с готовой к реализации алкогольной продукцией, пустую тару, а также пятилитровые бочки с этиловым спиртом и бумажные листы с поддельными акцизными марками и этикетками известных марок виски, коньяка и водки — всего 32 наименования. При осмотре места происшествия стражи порядка насчитали свыше 12 тыс. бутылок со спиртным, общий объем изъятого контрафакта 3,7 тыс. литров.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен владелец боксов и изъятого алкоголя. Им оказался местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и мошенничество. То, что обнаруженное спиртное принадлежит ему, мужчина признал, но сотрудничать со следствием отказался. В отношении гражданина по результатам экспертиз возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции», — рассказали в пресс-службе.

Теперь виновнику грозит лишение свободы сроком до шести лет. Изъятую алкогольную продукцию из органов внутренних дел передали в «Росалкогольрегулирование», где она будет храниться до решения суда.

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