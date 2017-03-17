В Свердловской области ликвидировали склад контрафактного алкоголя
Свердловские полицейские ликвидировали склад контрафактной алкогольной продукции в Верхней Салде. В следственном подразделении полиции возбудили уголовное дело.
Свердловские полицейские ликвидировали склад контрафактной алкогольной продукции в Верхней Салде. В следственном подразделении полиции возбудили уголовное дело.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В помещениях двух гаражей на улице Красноармейской в Верхней Салде сыщики обнаружили коробки с готовой к реализации алкогольной продукцией, пустую тару, а также пятилитровые бочки с этиловым спиртом и бумажные листы с поддельными акцизными марками и этикетками известных марок виски, коньяка и водки — всего 32 наименования. При осмотре места происшествия стражи порядка насчитали свыше 12 тыс. бутылок со спиртным, общий объем изъятого контрафакта 3,7 тыс. литров.
«В результате
Теперь виновнику грозит лишение свободы сроком до шести лет. Изъятую алкогольную продукцию из органов внутренних дел передали в «Росалкогольрегулирование», где она будет храниться до решения суда.