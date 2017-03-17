В Перми на бульваре Гагарина сбили пешехода

В 13:16 по бульвару Гагарина со стороны улица Макаренко в направлении улицы Дружбы двигался автомобиль «Тойота». За рулем был 49-летний мужчина.

Напротив дома № 51 он сбил 29-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травму.