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10:04 (мск), источник: Новости Перми

В Перми на бульваре Гагарина сбили пешехода

16 марта днем автомобилист на «Тойоте» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по правилам, на разрешающий сигнал светофора.

В 13:16 по бульвару Гагарина со стороны улица Макаренко в направлении улицы Дружбы двигался автомобиль «Тойота». За рулем был 49-летний мужчина.

Напротив дома № 51 он сбил 29-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травму.

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