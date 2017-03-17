В Перми на бульваре Гагарина сбили пешехода
16 марта днем автомобилист на «Тойоте» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по правилам, на разрешающий сигнал светофора.
16 марта днем автомобилист на «Тойоте» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по правилам, на разрешающий сигнал светофора.
В 13:16 по бульвару Гагарина со стороны улица Макаренко в направлении улицы Дружбы двигался автомобиль «Тойота». За рулем был 49-летний мужчина.
Напротив дома № 51 он сбил 29-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травму.