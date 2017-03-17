Виталий Тесленко может выйти на свободу по УДО. Адвокаты готовят ходатайство
Адвокаты бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко, осужденного в 2014 году за взятки, будут добиваться
Адвокаты бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко, осужденного в 2014 году за взятки, будут добиваться
Об этом Накануне.RU сообщили в
Как рассказали в суде, от адвокатов осужденного известно, что ходатайство об УДО Виталия Тесленко готовится. Но когда оно будет подано в настоящий момент неизвестно. Это зависит от адвокатов.
Как уже сообщало Накануне.RU, вчера стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Юревича по факту получения взятки в 2012 году от Виталия Тесленко, назначенного
В 2014 году Виталий Тесленко был осужден на семь лет за взятки. Он был признан виновным по трем эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Окончательно Тесленко судом было назначено семь лет лишения своды с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 млн руб. Позднее штраф был снижен до 100 млн рублей.
По версии следствия, в период с января по апрель 2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм взятку в размере 42,9 млн руб. за содействие в заключении государственных контрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования — аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных. Кроме того, по данным расследования, в период с мая по октябрь того же года он получил взятку в сумме 21,5 млн руб. от руководителя еще одного юридического лица за заключение госконтракта на поставку рентгеновского оборудования. Также, как установили следователи, в сентябре 2012 года за обеспечение заключения контракта на поставку комплектов оборудования цифровой радиографии Тесленко получил взятку от директора