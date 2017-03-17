Виталий Тесленко может выйти на свободу по УДО. Адвокаты готовят ходатайство

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Челябинска.

Как рассказали в суде, от адвокатов осужденного известно, что ходатайство об УДО Виталия Тесленко готовится. Но когда оно будет подано в настоящий момент неизвестно. Это зависит от адвокатов.

Как уже сообщало Накануне.RU, вчера стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Юревича по факту получения взятки в 2012 году от Виталия Тесленко, назначенного экс-губернатором на должность министра здравоохранения Челябинской области.

В 2014 году Виталий Тесленко был осужден на семь лет за взятки. Он был признан виновным по трем эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Окончательно Тесленко судом было назначено семь лет лишения своды с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 млн руб. Позднее штраф был снижен до 100 млн рублей.