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10:01 (мск), источник: Nakanune.ru

Виталий Тесленко может выйти на свободу по УДО. Адвокаты готовят ходатайство

Адвокаты бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко, осужденного в 2014 году за взятки, будут добиваться условно-досрочного освобождения их подзащитного.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Челябинска.

Как рассказали в суде, от адвокатов осужденного известно, что ходатайство об УДО Виталия Тесленко готовится. Но когда оно будет подано в настоящий момент неизвестно. Это зависит от адвокатов.

Как уже сообщало Накануне.RU, вчера стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Юревича по факту получения взятки в 2012 году от Виталия Тесленко, назначенного экс-губернатором на должность министра здравоохранения Челябинской области.

В 2014 году Виталий Тесленко был осужден на семь лет за взятки. Он был признан виновным по трем эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Окончательно Тесленко судом было назначено семь лет лишения своды с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 млн руб. Позднее штраф был снижен до 100 млн рублей.

По версии следствия, в период с января по апрель 2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм взятку в размере 42,9 млн руб. за содействие в заключении государственных контрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования — аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных. Кроме того, по данным расследования, в период с мая по октябрь того же года он получил взятку в сумме 21,5 млн руб. от руководителя еще одного юридического лица за заключение госконтракта на поставку рентгеновского оборудования. Также, как установили следователи, в сентябре 2012 года за обеспечение заключения контракта на поставку комплектов оборудования цифровой радиографии Тесленко получил взятку от директора торгово-промышленной компании в сумме 6,8 млн руб.

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