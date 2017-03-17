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10:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Буинском районе спасатели ищут пропавшего рыбака

Спасатели обследовали район реки Свияга, куда предположительно отправился рыбачить мужчина.

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). 15 марта на единый номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение об исчезновении рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место выехали спасатели ЗПСО № 1. Они обследовали область реки Свияга в районе села Черки, куда предположительно отправился рыбачить мужчина, но поиск не дал результатов.

Спасательно-розыскные работы продолжаются.

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