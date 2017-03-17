В Буинском районе спасатели ищут пропавшего рыбака

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). 15 марта на единый номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение об исчезновении рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место выехали спасатели ЗПСО № 1. Они обследовали область реки Свияга в районе села Черки, куда предположительно отправился рыбачить мужчина, но поиск не дал результатов.