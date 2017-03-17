В Бресте спустя месяц умер пассажир угнанного авто, которое попало в аварию

Авария произошла в областном центре 6 февраля. На выходном 21-летний грузчик брестской компании взял ключи от служебного автомобиля «Фольксваген Крафтер». В машине он вместе с 19-летним другом выпивал. Когда спиртное закончилось, молодые люди поехали в магазин за новой порцией и попали в ДТП. В результате столкновения с троллейбусом серьезно пострадал пассажир микроавтобуса. С тяжелыми травмами его госпитализировали в областную больницу. Больше месяца врачи боролись за жизнь молодого человека. Спасти не удалось, 13 марта он скончался.

В отношении водителя «Фольксвагена» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Ранее Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК (угон). Кроме того, он не имеет права управления транспортным средством.