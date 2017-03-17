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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

Двое сбежавших из витебской семьи детей вернулись домой

17 марта, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Двое несовершеннолетних детей, которые вместе со старшим братом сбежали из витебской семьи, минувшей ночью вернулись домой. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

«Младшие брат и сестра вместе с отцом минувшей ночью вернулись в Витебск, а старший брат, который не пожелал вернуться домой, продолжил путешествие. Сегодня с семьей начнут работать следователи, чтобы выяснить причины, побудившие детей сбежать из дома», — сказала Светлана Сахарова.

Как сообщалось, два брата 18 и 16 лет, а также 15-летняя сестра ушли из дома, оставив записку и взяв свои документы и семейные деньги. Родители обратились в милицию 7 марта.

11 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи детей. Информация была оперативно передана российской стороне, так как были подозрения, что подростки могут быть на территории соседнего государства. Транспортная полиция РФ, получив соответствующую информацию, нашла детей на поезде в Хабаровске. Расстояние между Витебском, откуда дети сбежали, и Хабаровском, где были найдены, около 8 800 км. Конечной целью детей был Владивосток.

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