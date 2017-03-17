Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Три года не с Украиной: что крымчане думают о жизни в России
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
10:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Риелтор из Хабаровска похитила более 6 млн рублей из бюджета Сахалинской области

За мошенничество в особо крупном размере женщину приговорили к одному году в исправительной колонии общего режима.

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

В Кировском районе Хабаровска осуждена риелтор за хищение бюджетных денежных средств, выделенных по программе переселения шахтеров с острова Сахалин на материк. Один год женщина проведет в исправительной колонии общего режима, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что в 2012 к хабаровчанке-риэлтору обратились жители острова Сахалин, которые по программе переселения, утвержденной Постановлением Правительства РФ «О порядке предоставления субвенций на реализацию программ местного развития обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков», получили сертификаты на приобретение жилья на материке. Хабаровчанка предложила сахалинцам обналичить полученные ими сертификаты, заверив в законности своих действий.

Получив согласие владельцев сертификатов, подсудимая оформила доверенности на представление их интересов, а затем совершила фиктивные сделки купли-продажи с квартирами своих знакомых.

После регистрации сделок, на счета хозяев квартир, которые якобы были проданы, поступили денежные средства из администрации Макаровского района Сахалинской области на общую сумму 6 133 200 рублей. После чего, подсудимая зарегистрировала «обратные» сделки купли-продажи этих же квартир.

Денежные средства, за вычетом услуг риелтора и вознаграждения хозяевам хабаровских квартир, она перевела на счета владельцев сертификатов.

Суд приговорил хабаровчанку к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Кировского района г. Хабаровска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отпразднуют в Хабаровске
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля зенитными ракетами
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери Шестой день рождения Лиза отмечает в Париже.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь