Риелтор из Хабаровска похитила более 6 млн рублей из бюджета Сахалинской области

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

В Кировском районе Хабаровска осуждена риелтор за хищение бюджетных денежных средств, выделенных по программе переселения шахтеров с острова Сахалин на материк. Один год женщина проведет в исправительной колонии общего режима, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что в 2012 к хабаровчанке-риэлтору обратились жители острова Сахалин, которые по программе переселения, утвержденной Постановлением Правительства РФ «О порядке предоставления субвенций на реализацию программ местного развития обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков», получили сертификаты на приобретение жилья на материке. Хабаровчанка предложила сахалинцам обналичить полученные ими сертификаты, заверив в законности своих действий.

Получив согласие владельцев сертификатов, подсудимая оформила доверенности на представление их интересов, а затем совершила фиктивные сделки купли-продажи с квартирами своих знакомых.

После регистрации сделок, на счета хозяев квартир, которые якобы были проданы, поступили денежные средства из администрации Макаровского района Сахалинской области на общую сумму 6 133 200 рублей. После чего, подсудимая зарегистрировала «обратные» сделки купли-продажи этих же квартир.

Денежные средства, за вычетом услуг риелтора и вознаграждения хозяевам хабаровских квартир, она перевела на счета владельцев сертификатов.

Суд приговорил хабаровчанку к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Кировского района г. Хабаровска.