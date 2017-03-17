Риелтор из Хабаровска похитила более 6 млн рублей из бюджета Сахалинской области
За мошенничество в особо крупном размере женщину приговорили к одному году в исправительной колонии общего режима.
За мошенничество в особо крупном размере женщину приговорили к одному году в исправительной колонии общего режима.
Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.
В Кировском районе Хабаровска осуждена риелтор за хищение бюджетных денежных средств, выделенных по программе переселения шахтеров с острова Сахалин на материк. Один год женщина проведет в исправительной колонии общего режима, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
В судебном заседании установлено, что в 2012 к
Получив согласие владельцев сертификатов, подсудимая оформила доверенности на представление их интересов, а затем совершила фиктивные сделки
После регистрации сделок, на счета хозяев квартир, которые якобы были проданы, поступили денежные средства из администрации Макаровского района Сахалинской области на общую сумму 6 133 200 рублей. После чего, подсудимая зарегистрировала «обратные» сделки
Денежные средства, за вычетом услуг риелтора и вознаграждения хозяевам хабаровских квартир, она перевела на счета владельцев сертификатов.
Суд приговорил хабаровчанку к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Кировского района г. Хабаровска.