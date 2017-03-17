По предварительным данным, примерно в 13 часов на станции «Красный проспект» 43-летний мужчина оказался на рельсах во время движения поезда. Машинист резко затормозил.

Мужчина на рельсах парализовал движение Новосибирского метрополитена, информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина не пострадал, на месте ЧП работают сотрудники полиции и «скорой помощи».

В метрополитене добавили, что мужчина находился на станции вместе с сестрой, а в Новосибирске находится проездом из Барнаула. Движение поездов было остановлено на некоторое время.

В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме.