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10:37 (мск), источник: Новый Калининград

В четверг МЧС в Калининградской области зарегистрировало 23 пала травы

Пострадало 30 гектаров.

За минувшие сутки сотрудникам МЧС пришлось 23 раза выезжать на тушение прошлогодней травы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу.

Общая площадь возгорания превысила 30 га. Самые масштабные палы произошли в Черняховске, Нестерове, Немане и Правдинске. Всего с начала года зарегистрировано 75 палов травы на общей площади 91,59 га. Первый случай несанкционированного поджога травы произошел в начале февраля.

Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие, напоминают в МЧС.

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