СКР проверит сведения о падении глыбы льда на двух женщин в Иркутске
Обошлось без печальных последствий.
Обошлось без печальных последствий.
В Иркутске СКР проводит проверку по сообщению СМИ о падении ледяной глыбы на двух женщин, сообщает
Инцидент произошел 15 марта. По предварительной информации, с крыши дома на улице Пролетарской областного центра упала глыба льда на двух женщин. В результате пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Во время доследственной проверки сведения следователям придется установить, кто должен был производить уборку снега и льда с крыши здания, возле которого произошел несчастный случай.