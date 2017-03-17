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10:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

СКР проверит сведения о падении глыбы льда на двух женщин в Иркутске

Обошлось без печальных последствий.

В Иркутске СКР проводит проверку по сообщению СМИ о падении ледяной глыбы на двух женщин, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел 15 марта. По предварительной информации, с крыши дома на улице Пролетарской областного центра упала глыба льда на двух женщин. В результате пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Во время доследственной проверки сведения следователям придется установить, кто должен был производить уборку снега и льда с крыши здания, возле которого произошел несчастный случай.

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