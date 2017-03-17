В Челнах спасатели помогли женщине весом в 100 килограммов

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила просьба помочь женщине с большим весом, которая упала в ванной, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в квартире одного из домов 46-го комплекса Набережных Челнов в ванной упала женщина весом в 100 килограммов, не способная самостоятельно перемещаться.

На место выехали спасатели ПСО Набережных Челнов, подняли женщину и помогли перенести ее на кровать.