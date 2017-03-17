В Краснодаре мужчина разбился при падении с девятого этажа
В Краснодаре начали проверку по факту смерти местного жителя.
В Краснодаре начали проверку по факту смерти местного жителя.
Рано утром 17 марта поступило сообщение, что возле одной из многоэтажек на проспекте Чекистов нашли тело 28-летнего мужчины. У него были повреждения, характерные при падении с высоты, сообщает
Предположительно мужчина спрыгнул с общего балкона на девятом этаже. Причина падения устанавливается. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.