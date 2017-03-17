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10:33 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре мужчина разбился при падении с девятого этажа

В Краснодаре начали проверку по факту смерти местного жителя.

Рано утром 17 марта поступило сообщение, что возле одной из многоэтажек на проспекте Чекистов нашли тело 28-летнего мужчины. У него были повреждения, характерные при падении с высоты, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Предположительно мужчина спрыгнул с общего балкона на девятом этаже. Причина падения устанавливается. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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