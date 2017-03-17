Конюк прокомментировал задержание в России Юрия Баранчика

«Выдадим все необходимое для этих целей. Но априори, если человек совершил преступление, он должен быть у нас. То, что он там заявляет о политическом убежище — это уловки и не более, чем пиар», — сказал генпрокурор.

Как сообщалось, Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Димитрия Алимкина, которым ранее было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц).

Также в ходе следствия установлена причастность к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса, Юрия Баранчика, гражданина Беларуси, постоянно проживающего в Москве.

В последующем, на основании собранных материалов, следователем было вынесено постановление о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении в розыск. Юрий Баранчик задержан в рамках операции «Розыск» в Москве, решается вопрос об экстрадиции его в Беларусь.