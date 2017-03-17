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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

Конюк прокомментировал задержание в России Юрия Баранчика

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал журналистам задержание в России Юрия Баранчика, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Конюк отметил, что экстрадиция предусматривает определенный порядок. Естественно, из Генеральной прокуратуры России поступят соответствующие документы.

«Выдадим все необходимое для этих целей. Но априори, если человек совершил преступление, он должен быть у нас. То, что он там заявляет о политическом убежище — это уловки и не более, чем пиар», — сказал генпрокурор.

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Как сообщалось, Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Димитрия Алимкина, которым ранее было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц).

Также в ходе следствия установлена причастность к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса, Юрия Баранчика, гражданина Беларуси, постоянно проживающего в Москве.

В последующем, на основании собранных материалов, следователем было вынесено постановление о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении в розыск. Юрий Баранчик задержан в рамках операции «Розыск» в Москве, решается вопрос об экстрадиции его в Беларусь.

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