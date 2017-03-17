В Астане чиновник устроился на госслужбу с поддельными документами

Об этом рассказала заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

В Астане начальник столичного управления автодорог устроился на должность, предъявив поддельный сертификат о прохождении тестирования, передает КазТАГ.

«Руководитель управления автомобильных дорог города Астаны поступил на госслужбу по подложному сертификату. А руководитель управления в Мангистауской области предоставил уже в ходе прохождения госслужбы второй подложный диплом об образовании», — сообщила Шаимова.

Нарушения были выявлены при проведении промежуточных итогов аттестации государственных служащих корпуса «Б», которая началась в Казахстане 1 февраля.

Отметим, что аттестации подлежат: служащие администрации президента, канцелярии премьер-министра, аппаратов сената и мажилиса парламента РК; директора департаментов и заместители председателей комитетов министерств; руководители областных управлений и территориальных департаментов.

Кроме того, тестирование должны пройти заместители руководителей аппаратов акимов областей и руководители аппаратов маслихатов областей, городов Астаны и Алматы и ревизионных комиссий.

Аттестация будет продолжаться до 1 июля.