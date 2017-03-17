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11:22 (мск), источник: Volga News

В Тольятти транспортные полицейские спасали школьника, который прыгал с берега на отколовшиеся льдины

В Тольятти сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного У МВД России на транспорте задержали в районе речного порта 11-летнего школьника, который прыгал с берега на отколовшиеся льдины, сообщили в четверг, 16 марта, в УТ МВД России по ПФО.

Как пояснили в транспортной полиции, ребенок был обнаружен во время одного из рейдов в рамках проводимого сотрудниками Средневолжского линейного У МВД России на транспорте в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Осторожно, дети!», которое началось 13 и продлится до 22 марта.

Цель операции — выявление безнадзорных и беспризорных подростков, профилактика и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, пресечение правонарушений, влияющих на безопасность движения поездов, предупреждение фактов детского травматизма на объектах транспорта.

В УТ МВД РФ по ПФО уточнили, что полицейские доставили мальчика в отдел и вызвали родителей. С ними провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении взрослых стражи порядка составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35. КоАП РФ.

Как отметила начальник ОДН Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Алла Нечесова: «Родители должны более пристально следить за детьми, знать, что они делают. Сейчас мы ожидаем всплеска происшествий на водных объектах. Ведь многие ребята воспринимают Волгу в весеннее время как площадку для игры. Но лед на реке тает, и подобные игры могут быть опасны для жизни ребят. Именно это каждому взрослому нужно донести до ребенка».

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