В Тольятти транспортные полицейские спасали школьника, который прыгал с берега на отколовшиеся льдины

Как пояснили в транспортной полиции, ребенок был обнаружен во время одного из рейдов в рамках проводимого сотрудниками Средневолжского линейного У МВД России на транспорте в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Осторожно, дети!», которое началось 13 и продлится до 22 марта.

Цель операции — выявление безнадзорных и беспризорных подростков, профилактика и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, пресечение правонарушений, влияющих на безопасность движения поездов, предупреждение фактов детского травматизма на объектах транспорта.

В УТ МВД РФ по ПФО уточнили, что полицейские доставили мальчика в отдел и вызвали родителей. С ними провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении взрослых стражи порядка составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35. КоАП РФ.

Как отметила начальник ОДН Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Алла Нечесова: «Родители должны более пристально следить за детьми, знать, что они делают. Сейчас мы ожидаем всплеска происшествий на водных объектах. Ведь многие ребята воспринимают Волгу в весеннее время как площадку для игры. Но лед на реке тает, и подобные игры могут быть опасны для жизни ребят. Именно это каждому взрослому нужно донести до ребенка».