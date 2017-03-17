В Новосибирске водитель насмерть сбил неизвестного пешехода
От полученных травм мужчина умер на месте.
От полученных травм мужчина умер на месте.
Ночью неизвестного жителя города сбил пожилой водитель. Спасти его не удалось.
«17 марта в 00.30 на 1334 км автодороги Р-254 “Иртыш” 57-летний водитель, управляя автомобилем “Скания” совершил наезд на пешехода», — сообщили в
Потерпевший шёл по проезжей части в попутном направлении. Мужчина скончался на месте. Подробности случившегося и личность погибшего стараются установить сотрудники ГИБДД.
Напомним, что недавно в ночном в результате ДТП погиб прохожий.