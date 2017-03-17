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11:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске водитель насмерть сбил неизвестного пешехода

От полученных травм мужчина умер на месте.

Ночью неизвестного жителя города сбил пожилой водитель. Спасти его не удалось.

«17 марта в 00.30 на 1334 км автодороги Р-254 “Иртыш” 57-летний водитель, управляя автомобилем “Скания” совершил наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Потерпевший шёл по проезжей части в попутном направлении. Мужчина скончался на месте. Подробности случившегося и личность погибшего стараются установить сотрудники ГИБДД.

Напомним, что недавно в ночном в результате ДТП погиб прохожий.

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