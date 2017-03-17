В Перми ищут свидетелей ДТП
Авария произошла 15 марта на перекрёстке улиц Куйбышева и Яблочкова.
Авария произошла 15 марта на перекрёстке улиц Куйбышева и Яблочкова.
Участники дорожной аварии в Перми ищут свидетелей. Через социальные сети они обратились к пермякам, с просьбой откликнуться очевидцев.
ДТП произошло 15 марта около 19 часов на перекрестке улиц Куйбышева и Яблочкова в Свердловском районе Перми.
По данным краевого ГИБДД, столкновение произошло, когда водитель автомобиля ВАЗ двигался по ул. Куйбышева. Вблизи поворота на улицу Яблочкова он допустил столкновение с автомобилем Хонда, который от удара вылетел на обочину в снег. Пострадавших в ДТП нет.