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11:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

Тело похищенного жителя Чайковского нашли в реке

Двоих подозреваемых в убийстве уже задержали, ещё двое — в федеральном розыске.

Житель Прикамья, пропавший 14 марта, найден убитым. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в речке Телес Ординского района. По версии следствия, молодого человека похитили с целью наживы. Сожжённый автомобиль пропавшего позже нашли в Уинском районе.16 марта полиция задержала двух подозреваемых. Одного мужчину — в Чернушке, а второго — на железнодорожном вокзале в Перми. Он пытался уехать за пределы Пермского края. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, ещё двух подозреваемых в убийстве объявили в федеральный розыск. Все четверо — жители Чернушки.

Напомним, после исчезновения 31-летнего жителя Чайковского, его родные написали о случившемся в социальных сетях. В тот день он гостил у родственников в Чернушке. Поздно вечером к нему приехали неизвестные, затолкали молодого человека в машину и увезли. А вскоре пропал и автомобиль мужчины.

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