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10:59 (мск), источник: Интерфакс

Уголовное дело возбуждено из-за свалки на земле лесного фонда в Свердловской области

Екатеринбург. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело о порче отходами земли лесного фонда в поселке Красном, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в пятницу.

По данным следствия, коммерческая организация с ноября 2012 года стала свозить твердые бытовые отходы на арендованную землю в поселке Красный Верхнепышминского городского округа.

При этом по информации ведомства, неустановленные сотрудники организации складывали мусор и на земле, примыкающей к арендованному участку, а она входит в земли лесного фонда.

В результате отходами был загрязнен участок общей площадью более шести тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

В настоящее время устанавливается конкретное лицо, причастное к свалке отходов в границах лесного фонда.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор намерен исключить полигон ТБО в поселке Красный из государственного реестра объектов размещения отходов из-за возгорания на его территории.

В начале февраля Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и запретил утилизировать отходы на полигоне в поселке Красный, а также наложил арест на имущество предприятия.

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