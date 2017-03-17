В Омске в гараже погиб 20-летний молодой человек

20-летний молодой человек погиб в гараже в Омске. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Инцидент произошёл 15 марта. Родственники парня стали беспокоится, что он не отвечает на телефонные звонки и решили сходить в гараж. На месте они увидели, что молодой человек сидит в своём автомобиле ВАЗ-21093, но без признаков жизни.

Предполагается, что он ремонтировал свой автомобиль, сел в машину погреться, уснул и погиб, надышавшись угарным газом.

По факту несчастного случая проводится проверка.