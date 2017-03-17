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11:12 (мск), источник: dostup1.ru

Виновница ДТП с тремя погибшими предстанет перед судом в Челябинске

Потерпевшие заявили иски о компенсации на 4,5 млн рублей.

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении Юлии Никитиной, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель трех человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным официального представителя региональной прокуратуры Натальи Мамаевой, ДТП произошло в апреле 2016 года на трассе Р-254 «Иртыш» (Красноармейский район). Никитина, управляя Volkswagen Tiguan, выехала на встречную полосу и врезалась в автопоезд Volvo. От столкновения седельный тягач с полуприцепом изменил направление, оказался на противоположной стороне дороги, где въехал в Subaru Impreza. В результате водитель и два пассажира последней машины погибли на месте.

«Никитина вину признала, возместила родственникам погибших расходы на погребение и частично компенсировала моральный ущерб. Они также заявили иски о компенсации на 4,5 млн рублей», — уточнила Мамаева.

В ходе следствия Volkswagen и однокомнатная квартира обвиняемой в Екатеринбурге арестованы. Материалы дела переданы в суд. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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