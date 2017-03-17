В Уфе 16-летний подросток пострадал во время перестрелки около кальянной

Есть информация, что в этом же дворе находится закрытая кальянная, где молодежь зачастую проводит время по вечерам.

Неизвестно, находился ли подросток в том заведении в тот вечер, но местные жители в свою очередь плохо отзываются о местном заведении, так как рядом с ним все время происходят какие-то потасовки. С этим ЧП сейчас разбираются сотрудники полиции.