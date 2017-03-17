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11:23 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе 16-летний подросток пострадал во время перестрелки около кальянной

Происшествие произошло 12 марта во дворе на улице Коммунистической. 16-летний подросток пострадал во время перестрелки и был доставлен в больницу.

Есть информация, что в этом же дворе находится закрытая кальянная, где молодежь зачастую проводит время по вечерам.

Неизвестно, находился ли подросток в том заведении в тот вечер, но местные жители в свою очередь плохо отзываются о местном заведении, так как рядом с ним все время происходят какие-то потасовки. С этим ЧП сейчас разбираются сотрудники полиции.

— Нам поступало такое заявление. По факту ранения подростка завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировал представитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

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