В Уфе 16-летний подросток пострадал во время перестрелки около кальянной
Происшествие произошло 12 марта во дворе на улице Коммунистической. 16-летний подросток пострадал во время перестрелки и был доставлен в больницу.
Происшествие произошло 12 марта во дворе на улице Коммунистической. 16-летний подросток пострадал во время перестрелки и был доставлен в больницу.
Есть информация, что в этом же дворе находится закрытая кальянная, где молодежь зачастую проводит время по вечерам.
Неизвестно, находился ли подросток в том заведении в тот вечер, но местные жители в свою очередь плохо отзываются о местном заведении, так как рядом с ним все время происходят
— Нам поступало такое заявление. По факту ранения подростка завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировал представитель