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11:14 (мск), источник: Sputnik.md

Граждане Молдовы украли в Башкирии миллион, просто похитив банкомат

Пять граждан Молдовы осуждены в Башкирии (Россия) за кражу миллиона рублей (около 16 тысяч евро) из банкомата.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Осуждены 30-летний Федор Лазарев, 22-летний Николай Гайдаржи, 23-летний Василий Киося, 30-летний Василий Иогло и 36-летний Василий Куцар.

Суд установил, что в феврале прошлого года эти мужчины приехали в Башкирию из Москвы и, остановившись в гостинице, решили украсть деньги из банкомата в селе Андреевка Илишевского района. Ночью на двух автомобилях Audi они подъехали к магазину, взломали дверь торговой точки и украли из кассы три тысячи рублей. Далее они вывезли из помещения банкомат с 700 тысячами рублей, привязав его к одному из автомобилей.

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В ходе следствия выяснилось, что один из осуждённых, Федор Лазарев, жил в России по поддельному паспорту.

Подсудимые признали свою вину и полностью возместили ущерб.

Суд приговорил Лазарева к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а остальных фигурантов уголовного дела — к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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