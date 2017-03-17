Граждане Молдовы украли в Башкирии миллион, просто похитив банкомат

Суд установил, что в феврале прошлого года эти мужчины приехали в Башкирию из Москвы и, остановившись в гостинице, решили украсть деньги из банкомата в селе Андреевка Илишевского района. Ночью на двух автомобилях Audi они подъехали к магазину, взломали дверь торговой точки и украли из кассы три тысячи рублей. Далее они вывезли из помещения банкомат с 700 тысячами рублей, привязав его к одному из автомобилей.

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В ходе следствия выяснилось, что один из осуждённых, Федор Лазарев, жил в России по поддельному паспорту.

Подсудимые признали свою вину и полностью возместили ущерб.

Суд приговорил Лазарева к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а остальных фигурантов уголовного дела — к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.