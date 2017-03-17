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11:29 (мск), источник: Вести Иркутск

Из-за аварии 12 часов не было света в Берёзовке Тайшетского района

12 часов без света. В таких условиях оказались жители нескольких населённых пунктов Тайшетского района. Причина — авария на высоковольтной линии Отключение произошло в половину двенадцатого ночи.

Источник: Вести Иркутск

Аварийная бригада в темноте не смогла найти проблему, поэтому сегодня работы продолжили. По словам исполняющего обязанности мэра района Михаила Малиновского, без электроэнергии остались Берёзовка и «Сельхоз-10». В нём, кстати, находится колония-поселение. Вот что нашей программе рассказали в администрации района.

 — Многие жители почувствовали — это только утром, когда встали. Там детский сад в Берёзовке, но вовремя оповестили родителей. И сегодня приём не осуществляли. Причина была обнаружена. Это повреждение изолятора на опоре. Сейчас всё функционирует, — говорит и.о. мэра Тайшетского района Михаил Малиновский.

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