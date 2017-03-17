В Зиме задержан 61-летний продавец героина

В частном секторе Зимы полицейские с поличным задержали 61-летнего подозреваемого в сбыте героина. Как сообщает 17 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сейчас ранее неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния мужчина арестован по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228.1. «Незаконный сбыт наркотических средств». За совершение такого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Полиция Иркутской области напоминает, что на территории региона проводится общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Любой гражданин может обратиться по телефону доверия — 8−800−3500−095 или по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 216888 или 02 и сообщить о фактах продажи запрещённых веществ. Кроме того, граждане могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.