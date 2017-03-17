В Зиме задержан 61-летний продавец героина
В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков.
В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков.
В частном секторе Зимы полицейские с поличным задержали 61-летнего подозреваемого в сбыте героина. Как сообщает 17 марта 2017 года
Полиция Иркутской области напоминает, что на территории региона проводится общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Любой гражданин может обратиться по телефону доверия — 8−800−3500−095 или по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 216888 или 02 и сообщить о фактах продажи запрещённых веществ. Кроме того, граждане могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.