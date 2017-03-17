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11:48 (мск), источник: Nakanune.ru

Экс-главу администрации Миасса избили неизвестные

В Миассе во дворе городской мэрии неизвестные напали на бывшего главу администрации города Станислава Третьякова. Экс-чиновнику удалось отбиться от нападавших, сообщают региональные СМИ со ссылкой на пострадавшего. Инцидент произошел сегодня утром.

Экс-чиновник припарковал свой автомобиль и вышел из машины. В этот момент на него напали неизвестные и стали избивать.

Третьяков отбился от нападавших, после чего те скрылись.

Экс-чиновник зафиксировал побои в травматологическое отделение больницы и намерен обратиться в полицию.

Как уже сообщало Накануне.RU, Третьяков руководил городской администрацией до сентября 2015 года. Во время избрания и.о. главы Миасса он снял свою кандидатуру с голосования, в результате был назначен Геннадий Васьков.

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