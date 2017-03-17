Экс-главу администрации Миасса избили неизвестные
В Миассе во дворе городской мэрии неизвестные напали на бывшего главу администрации города Станислава Третьякова.
В Миассе во дворе городской мэрии неизвестные напали на бывшего главу администрации города Станислава Третьякова.
Третьяков отбился от нападавших, после чего те скрылись.
Как уже сообщало Накануне.RU, Третьяков руководил городской администрацией до сентября 2015 года. Во время избрания и.о. главы Миасса он снял свою кандидатуру с голосования, в результате был назначен Геннадий Васьков.