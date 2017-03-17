В Челябинской области школьницы жестоко избили свою одноклассницу

Установлено, что конфликт произошел в результате ссоры между девочками, три шестиклассницы избили потерпевшую — родители девочки обратились в полицию, а сама пострадавшая попала в больницу с травмой головы.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о привлечении родителей школьниц к ответственности, самих подростков собираются поставить на профилактический учет.