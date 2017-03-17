Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Тайский День слона
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
8Пустыня в цвету
11:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

СК проводит проверку по факту внезапной смерти двухлетнего ребёнка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Следственный комитет проводит проверку по факту внезапной смерти двухлетнего ребёнка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в следственном отделе СК РФ по Автозаводскому району Нижнего Новгорода, установлено, что ребёнок страдал заболеванием.

Согласно информации, для установления точной причины смерти следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам экспертизы в рамках проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет информацию о нанесении травм новорожденной девочке в роддоме Выксы Нижегородской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Сирия заявила об уничтожении израильского самолета
Около офиса радиостанции Russian Wave на Кипре произошел взрыв
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь