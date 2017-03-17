СК проводит проверку по факту внезапной смерти двухлетнего ребёнка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в следственном отделе СК РФ по Автозаводскому району Нижнего Новгорода, установлено, что ребёнок страдал заболеванием.

Согласно информации, для установления точной причины смерти следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам экспертизы в рамках проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет информацию о нанесении травм новорожденной девочке в роддоме Выксы Нижегородской области.