СК проводит проверку по факту внезапной смерти двухлетнего ребёнка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Следственный комитет проводит проверку по факту внезапной смерти двухлетнего ребёнка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Следственный комитет проводит проверку по факту внезапной смерти двухлетнего ребёнка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в следственном отделе СК РФ по Автозаводскому району Нижнего Новгорода, установлено, что ребёнок страдал заболеванием.
Согласно информации, для установления точной причины смерти следователи проводят
По результатам экспертизы в рамках проводимой проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет информацию о нанесении травм новорожденной девочке в роддоме Выксы Нижегородской области.