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11:48 (мск), источник: Zakon.kz

Стали известны подробности спецоперации в Алматы

Проводятся проверочные мероприятия.

Источник: Zakon.kz

В ДВД Алматы рассказали о том, что именно произошло в доме по ул. Туркменская в Алматы, передает Как рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, на номер 102 позвонил мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, и сказал:

«У меня есть оружие, огнестрельное».

После чего бросил трубку. По адресу сразу же выехали сотрудники полиции. Однако в доме никого не оказалось. Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины, и причины его действий. Корреспондент портала пообщался с соседями звонившего в полицию, и узнал некоторые детали. Из рассказов известно следующее. Мужчина никогда особо не привлекал внимание соседей, спокойный человек, бывший военный. Иногда выпивал, но не злоупотреблял, не буянил. У него есть молодой сын, около 20 лет, занимается изготовлением мебели. Клиенты его работой всегда были довольны, и стали поступать крупные заказы на большие суммы.

В итоге парень взял несколько крупных заказов и не успел их выполнить, стал прятаться. Клиенты, заплатившие авансы, долго его искали, приходили домой. В молодого человека поймали и сдали в полицию, парня задержали. Соседи предполагают, что именно на этой почве мужчина потерял над собой контроль, много выпил и позвонил на 102, сообщив, что у него есть оружие, и он намерен его применить. Сейчас в районе работают сотрудники полиции, мужчину ищут.

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