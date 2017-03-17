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13:18 (мск), источник: Мослента

В Москве похитили выделенный на трудоустройство инвалидов миллиард рублей

Прокуратура возбудила 20 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

Столичная прокуратура вскрыла хищения на сумму более миллиарда рублей, выделенных из городского бюджета на трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Случаи мошенничества были выявлены в результате ряда прокурорских проверок. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

«По адресам создания рабочих мест для инвалидов 22 организации, взявшие на себя эти обязательства, отсутствуют, нет их также по местам государственной регистрации. Руководители организаций скрылись, полученные ими в 2011—2014 годах бюджетные средства в виде субсидий похищены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено 20 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову внесено представление об устранении нарушений.

По результатам его рассмотрения столичное правительство решило уйти от практики предоставления субсидий работодателям в авансовом порядке. Были изменены критерии отбора последних на этапе рассмотрения их заявок. Сейчас разрабатывается новая программа по трудоустройству инвалидов.

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