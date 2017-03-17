Сирия заявила об уничтожении израильского самолета

Об этом говорится в заявлении сирийской армии, которое приводит Reuters.

По утверждению военных, еще один самолет получил повреждения. Инцидент произошел утром в пятницу, 17 марта.

В заявлении Вооруженных сил Сирии, поступившем в распоряжение РИА Новости, уточняется, что целью израильской авиации были объекты силовиков в районе Пальмиры.