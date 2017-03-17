Сирия заявила об уничтожении израильского самолета
Четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО.
Четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО.
Об этом говорится в заявлении сирийской армии, которое приводит Reuters.
По утверждению военных, еще один самолет получил повреждения. Инцидент произошел утром в пятницу, 17 марта.
В заявлении Вооруженных сил Сирии, поступившем в распоряжение РИА Новости, уточняется, что целью израильской авиации были объекты силовиков в районе Пальмиры.