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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Сирия заявила об уничтожении израильского самолета

Четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО.

Об этом говорится в заявлении сирийской армии, которое приводит Reuters.

По утверждению военных, еще один самолет получил повреждения. Инцидент произошел утром в пятницу, 17 марта.

В заявлении Вооруженных сил Сирии, поступившем в распоряжение РИА Новости, уточняется, что целью израильской авиации были объекты силовиков в районе Пальмиры.

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