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11:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

Две пенсионерки из Лесосибирска лишились более 40 тысяч рублей

Женщины сообщили мошенникам данные своих банковских карт.

В Лесосибирске две пенсионерки стали жертвами мошенников. В результате в общей сложности женщины лишились более 40 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по краю сообщили, что десятки тысяч со счетов потерпевших пропали после того, как они передали данные своих банковских карт мошенникам, которые представились сотрудниками пенсионного фонда. Злоумышленники сообщили пенсионеркам, что им полагается добавка к ежемесячным выплатам и попросили назвать данные карт для перевода денежных средств. В результате одна женщина лишилась более 26 тысяч рублей, а вторая потерпевшая потеряла почти 18 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что деньги в обоих случаях были мгновенно переведены со счетов пенсионерок на интернет-сайты Москвы и Московской области.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно быть более бдительными и не доверять незнакомцам, не сообщать им свои паспортные данные и номера банковских карт, а также не подписывать документы, вызывающие сомнения.

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