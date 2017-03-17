Две пенсионерки из Лесосибирска лишились более 40 тысяч рублей
Женщины сообщили мошенникам данные своих банковских карт.
Женщины сообщили мошенникам данные своих банковских карт.
В Лесосибирске две пенсионерки стали жертвами мошенников. В результате в общей сложности женщины лишились более 40 тысяч рублей.
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Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно быть более бдительными и не доверять незнакомцам, не сообщать им свои паспортные данные и номера банковских карт, а также не подписывать документы, вызывающие сомнения.