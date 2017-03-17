Школьник, упавший в Омске с Метромоста, не состоял в группах смерти

Очередное ЧП со школьником в Омске. Вчера, 16 марта, проезжавшие по Метромосту автомобилисты стали свидетелями того, как через перила перелез подросток. В пятом часу дня, прямо на глазах водителей ребенок пытался совершить суицид. Водители срочно вызвали скорую помощь.

В считанные минуты он оказался внизу на льду Иртыша, однако парня удалось спасти. Со льда его оперативно доставили на берег и доставили в БСМП-1 города Омска. Медики диагностировали у него политравмы, но жизни 16-летнего парня, оказавшегося учащимся одной из школ, уже ничего не угрожает. В Следственном комитете категорически опровергли информацию о том, что парень мог состоять в группах смерти.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области:

— По факту суицида ведется проверка. Подросток состоял в социальных сетях, однако ни в каких группах смерти он не состоял. Причины происшедшего сейчас выясняются.

По неофициальной информации, полученной Om1.ru из своих источников, причиной суицида стала ссора с родителями. Отец сделал сыну замечание о его внешнем виде, так как накануне парень сделал пирсинг, не спросив разрешения. Ссора была столь бурной, что школьник решил свести счеты с жизнью.