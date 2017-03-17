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12:58 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем в массовом ДТП с фурой пострадали два человека

Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Каспий». Авария, как пояснили в ГИБДД, произошла сегодня, 17 марта, в 5 часов утра.

На 198 километре трассы cтолкнулись «пятерка» и фура «Вольво», которая двигалась во встречном направлении. После столкновения с отечественной легковушкой грузовик врезался в иномарку «Хендай».

В результате ДТП пострадали два человека — водитель отечественной легковушки и его пассажирка. В настоящий момент 49-летний мужчина находится в реанимации — он получил многочисленные травмы. 40-летняя женщина, которая ехала с ним, отделалась легкими травмами.

По факту произошедшего проводят проверку.

Отметим, что за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 139 ДТП, большая часть из которых — 87 аварий — произошла в Воронеже.

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