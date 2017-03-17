Под Воронежем в массовом ДТП с фурой пострадали два человека

На 198 километре трассы cтолкнулись «пятерка» и фура «Вольво», которая двигалась во встречном направлении. После столкновения с отечественной легковушкой грузовик врезался в иномарку «Хендай».

В результате ДТП пострадали два человека — водитель отечественной легковушки и его пассажирка. В настоящий момент 49-летний мужчина находится в реанимации — он получил многочисленные травмы. 40-летняя женщина, которая ехала с ним, отделалась легкими травмами.

По факту произошедшего проводят проверку.

Отметим, что за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 139 ДТП, большая часть из которых — 87 аварий — произошла в Воронеже.