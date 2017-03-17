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12:03 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси вынесен очередной смертный приговор: первый в 2017 году

Приговор убийце двух наровлянских пенсионеров не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. К исключительной мере наказания — смертной казни — приговорил Гомельский областной суд 33-летнего жителя Наровли, сообщили Sputnik в пресс-службе суда.

Тела убитых мужчины и женщины пенсионного возраста, бывших родными братом и сестрой, были обнаружены в их доме в Наровле в марте 2016 года. Тогда же по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый местный житель.

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«Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, лицом, ране совершившим убийство», — отметили в пресс-службе.

Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. В пресс-службе суда уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Кроме того, у обвиняемого остается право ходатайствовать о помиловании, после вступления приговора в законную силу.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. приговор убийце наровлянских пенсионеров стал первым «расстрельным» в 2017 году. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.

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