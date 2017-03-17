В Беларуси вынесен очередной смертный приговор: первый в 2017 году
Приговор убийце двух наровлянских пенсионеров не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Приговор убийце двух наровлянских пенсионеров не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
МИНСК, 17 мар — Sputnik. К исключительной мере наказания — смертной казни — приговорил Гомельский областной суд 33-летнего жителя Наровли, сообщили Sputnik в
Тела убитых мужчины и женщины пенсионного возраста, бывших родными братом и сестрой, были обнаружены в их доме в Наровле в марте 2016 года. Тогда же по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый местный житель.
«Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, лицом, ране совершившим убийство», — отметили в
Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. В
Кроме того, у обвиняемого остается право ходатайствовать о помиловании, после вступления приговора в законную силу.
Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. приговор убийце наровлянских пенсионеров стал первым «расстрельным» в 2017 году. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.