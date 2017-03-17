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12:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Барановичах спасатели и врачи снимали с елки мужчину

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей забрался на ель — его уговорили слезть сотрудники местных экстренных служб, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Барановичкого ГОВД Ольга Сакута.

«Утром в Барановичский городской отдел внутренних дел поступил звонок от девушки. Она сообщила, что на ели возле кинотеатра “Звезда” в Барановичах сидит мужчина и ведет себя неадекватно, выкрикивая лозунги религиозного характера. На место прибыли наряд МЧС, скорая помощь и милиция. В ходе беседы совместными усилиями удалось уговорить его спуститься», — рассказала Ольга Сакута.

Спустившись, мужчина представился. Это оказался местный житель 1966 года рождения, инвалид II группы. Он не смог пояснить свой поступок. Бригада скорой помощи доставила мужчину в Барановичский психоневрологический диспансер.

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