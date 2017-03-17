На Урале 16 рыбаков эвакуированы с опасного участка водохранилища
По другим данным, льдина с рыбаками в Белоярском водохранилище
По другим данным, льдина с рыбаками в Белоярском водохранилище
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Шестнадцать рыбаков эвакуированы с потенциально опасного участка льда на Белоярском водохранилище (Свердловская область). Об этом ТАСС сообщили в
«Днем на Белоярском водохранилище Свердловской области в ходе планового патрулирования спасатели обнаружили возможное место отрыва льда. Восемь рыбаков с опасного участка льда эвакуированы сотрудниками МЧС на катере на воздушной подушке. Пострадавших нет», — сказали в
Там отметили, что только за прошлые выходные с потенциально опасных участков льда было спасено 60 человек.
В Центре спасения городского округа Заречный в то же время сообщают, что льдина с рыбаками