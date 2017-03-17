Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Три года не с Украиной: что крымчане думают о жизни в России
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
12:22 (мск), источник: ТАСС

На Урале 16 рыбаков эвакуированы с опасного участка водохранилища

По другим данным, льдина с рыбаками в Белоярском водохранилище все-таки оторвалась от берега.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Шестнадцать рыбаков эвакуированы с потенциально опасного участка льда на Белоярском водохранилище (Свердловская область). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Днем на Белоярском водохранилище Свердловской области в ходе планового патрулирования спасатели обнаружили возможное место отрыва льда. Восемь рыбаков с опасного участка льда эвакуированы сотрудниками МЧС на катере на воздушной подушке. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что только за прошлые выходные с потенциально опасных участков льда было спасено 60 человек.

В Центре спасения городского округа Заречный в то же время сообщают, что льдина с рыбаками все-таки оторвалась от берега. «Льдина оторвалась, предварительно, на ней находится от 8 до 16 человек. Туда уехали спасатели», — пояснили там.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЭР: Турция не подтверждает введение ограничений на импорт российской пшеницы
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
Минюст попросил запретить в России «Свидетелей Иеговы»
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест нового российского супергрузовика Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь