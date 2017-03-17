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12:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Задержаны вандалы, сломавшие поклонный крест у храма в Волгограде

Задержаны вандалы, сломавшие поклонный крест у храма в Волгограде.

Сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области удалось установить личности и задержать троих злоумышленников, сломавших поклонный крест у храма «Святого Иоанна Предтечи» в Центральном районе Волгограда.

По сведениям Life.ru, ими оказались 16-летний учащийся вечерней школы, 23-летний ранее судимый волгоградец и 21-летняя девушка.

Личности подозреваемых были установлены по записям видеокамер. Задержанные уже дали признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

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