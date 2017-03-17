Воронежцы спасли провалившегося под лед водохранилища рыбака
Пенсионера с переохлаждением доставили в больницу.
Пенсионера с переохлаждением доставили в больницу.
Рыбак провалился под лед водохранилища в районе Масловского затона в 9:30 пятницы, 17 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Очевидцы вызвали спасателей, но до их приезда смогли достать пенсионера из воды, уточнили в
Воронежцы вытащили рыбака из воды на лед, оттуда спасатели на аэроглиссере доставили пенсионера медикам. Врачи диагностировали переохлаждение, мужчина не мог разговаривать.
— Выход на лед в настоящее время крайне опасен для жизни, поэтому мы в очередной раз просим горожан не отправляться на зимнюю рыбалку. Сегодня был сильный туман, а туман всегда сильно «съедает» лед , — рассказали в службе спасения.
Неделей ранее, 10 марта, спасатель городской службы спасения Юрий Борисов в свой выходной при помощи очевидцев вытащил из полыньи двоих рыбаков. Пенсионеры 63 и 66 лет провалились под лед в районе поселка Рыбачий. Юрий Борисов сообщил в единую