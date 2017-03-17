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13:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы спасли провалившегося под лед водохранилища рыбака

Пенсионера с переохлаждением доставили в больницу.

Рыбак провалился под лед водохранилища в районе Масловского затона в 9:30 пятницы, 17 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Очевидцы вызвали спасателей, но до их приезда смогли достать пенсионера из воды, уточнили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС.

Воронежцы вытащили рыбака из воды на лед, оттуда спасатели на аэроглиссере доставили пенсионера медикам. Врачи диагностировали переохлаждение, мужчина не мог разговаривать.

— Выход на лед в настоящее время крайне опасен для жизни, поэтому мы в очередной раз просим горожан не отправляться на зимнюю рыбалку. Сегодня был сильный туман, а туман всегда сильно «съедает» лед , — рассказали в службе спасения.

Неделей ранее, 10 марта, спасатель городской службы спасения Юрий Борисов в свой выходной при помощи очевидцев вытащил из полыньи двоих рыбаков. Пенсионеры 63 и 66 лет провалились под лед в районе поселка Рыбачий. Юрий Борисов сообщил в единую дежурно-диспетчерскую службу о провалившихся рыбаках в 15:56, но уже через три минуты, до приезда коллег, спасатель с очевидцами при помощи подручных средств достали мужчин из воды. Пенсионеры от медицинской помощи отказались.

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