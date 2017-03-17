Воронежцы спасли провалившегося под лед водохранилища рыбака

Рыбак провалился под лед водохранилища в районе Масловского затона в 9:30 пятницы, 17 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Очевидцы вызвали спасателей, но до их приезда смогли достать пенсионера из воды, уточнили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС.

Воронежцы вытащили рыбака из воды на лед, оттуда спасатели на аэроглиссере доставили пенсионера медикам. Врачи диагностировали переохлаждение, мужчина не мог разговаривать.

— Выход на лед в настоящее время крайне опасен для жизни, поэтому мы в очередной раз просим горожан не отправляться на зимнюю рыбалку. Сегодня был сильный туман, а туман всегда сильно «съедает» лед , — рассказали в службе спасения.