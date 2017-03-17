Сын-инвалид задержан за убийство отца в Ардатовском районе

44-летний мужчина задержан за убийство отца в селе Каркалей в Ардатовском районе, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 16 марта во время бытовой ссоры после употребления алкоголя подозреваемый дважды ударил 65-летнего отца ножом. Пострадавший погиб на месте. В ночь трагедии в гостях у родственников находилась односельчанка. Увидев, что сын схватил нож, женщина выбежала на улицу и позвала соседей, но те не успели предотвратить трагедию.

Подозреваемый задержан, свою вину он отрицает. Ранее мужчина неоднократно судим, является инвалидом 3 группы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».