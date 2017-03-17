Машинист метро затормозил перед прыгнувшим на рельсы пассажиром

17 марта в 13.01 на второй путь станции метро «Красный проспект» спрыгнул мужчина. Это произошло в тот момент, когда к станции приближался поезд. Машинист успел остановить состав, не причинив вреда человеку на рельсах.

— Личность мужчины установлена. Им оказался житель Алтайского края 1970 года рождения. Поезд его не задел, он жалуется на боль в ноге. Вероятно, травма получена при падении. На рельсы он cпрыгнул сам, — рассказал корреспонденту VN.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Михаил Бирюков.

Из-за инцидента движение поездов в метро было прервано на 8 минут. Половина состава после торможения осталась в тоннеле.

— Проехав полстанции, поезд резко затормозил, послышался удар. Люди на станции отбежали от состава. К нему сразу подошли сотрудники метрополитена, вышел машинист. По словам подписчика, по рации передали, чтобы не открывали двери поезда. Затем выпустили из первых двух вагонов пассажиров, — рассказал в группе АСТ-54 очевидец происшествия.