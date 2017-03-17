По жалобам на отравление детей в детский сад № 96 выехала проверка

Департамент образование подтвердил, что в детский сад № 96 не пришла часть детей одной из групп. По факту жалоб родителей на состояние своих детей, вернувшихся из детского сада и пожаловавшихся на тошноту, будет проведена проверка. В настоящее время детский сад работает в штатном режиме.

«Ждем результатов проверки от контролирующих органов. Но детский сад работает. Не пришла лишь часть детей одной из групп», — пояснили «СуперОмску» в департаменте образования города Омска.

Однако в самом учреждении данную информацию опровергают, заявляя, что никаких форс-мажоров в учреждении не происходило и оно работает в штатном режиме. Получить комментарий от главы департамента образования Екатерины Спеховой не удалось, так как она сослалась на занятость.

Напомним, что о возможном факте отравления детей в детском саду № 96 стало известно сегодня. Как рассказала «СуперОмску» одна из очевидцев происшествия, вчера вечером около 12 детей вернулись из детского сада с жалобами на тошноту и рвоту.