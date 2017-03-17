На Лебяжьем в Казани горел банкетный зал

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Казани у озера Лебяжье горит банкетный зал, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 11.33. На момент начала пожара в банкетном зале находились пятеро сотрудников, все они успели выйти на улицу.

На место выехали пожарные ПСЧ № 4. К моменту их прибытия из-под кровли здания валил густой дым. Площадь пожара порядка 300 квадратных метров.

В 12.18 пожар был локализован. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. В настоящее время идет проливка горевшего здания. На месте работают 17 единиц пожарной и спасательной техники.