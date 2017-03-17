Полиция ловит неизвестных, разбивших лицо экс-мэру Миасса

Двое неизвестных напали на экс-мэра Миасса (Челябинская область) Станислава Третьякова, возглавляющего общественную приемную губернатора региона, — полиция разыскивает злоумышленников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 марта, утром двое налетчиков подкараулили Станислава Третьякова рядом с его офисом, когда тот выходил из автомобиля. Мужчина разговаривал по телефону, когда неожиданно получил удар в лицо. Выронив мобильник и сумку с документами и деньгами, он смог уклониться от второго удара и оказать налетчикам сопротивление. Неизвестные убежали.

«Информация о нападении на мужчину поступила из травмпункта. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Осуществляются мероприятия, направленные на установление личностей и розыск неизвестных», — рассказали в ОМВД по Миассу.

Известно, что Третьяков получил рассечение брови. В больнице ему наложили швы.