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12:53 (мск), источник: Новости Перми

В Перми преподаватель вуза предстанет перед судом за взятки

По версии следствия, зимой прошлого года обвиняемый получил от 16-ти студентов деньги за выставление положительных оценок за экзамены.

В Перми 62-летний бывший доцент кафедры одного из вузов предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и мелком взяточничестве, сообщает СУ СКР по краю.

Установлено, что с 19 по 26 января 2016 года обвиняемый получил от двух до пяти тысяч рублей от 16-ти студентов. Деньги он получил за выставление положительных оценок за зачеты, экзамен и защиту курсовых проектов без ее проведения.

В итоге он вносил в официальные документы заведомо ложные данные.

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