В Перми преподаватель вуза предстанет перед судом за взятки

В Перми 62-летний бывший доцент кафедры одного из вузов предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и мелком взяточничестве, сообщает СУ СКР по краю.



Установлено, что с 19 по 26 января 2016 года обвиняемый получил от двух до пяти тысяч рублей от 16-ти студентов. Деньги он получил за выставление положительных оценок за зачеты, экзамен и защиту курсовых проектов без ее проведения.



В итоге он вносил в официальные документы заведомо ложные данные.