В Уфе после дорожного конфликта умер водитель «Газели»
У мужчины не выдержало сердце.
У мужчины не выдержало сердце.
Трагедия произошла 16 марта. На улице Черниковской около дома 23 завязался дорожный конфликт. По словам очевидцев,
— Компания молодых людей хотела подняться в этот двор, а газелист не смог пропустить их: проезжая часть и небольшой уклон не позволяли ему сдать назад, — рассказывают очевидцы. — Парни из «Акцента вышли» и забили его до смерти.
Однако, как стало известно «Комсомолке» от источника знакомого с ситуацией, на самом деле водителя «Газели» никто не избивал и его смерть не связана с криминалом.
— Конфликт действительно был, но словесный. У мужчины от агрессии парней не выдержало сердце и он скончался на месте, — уточнил собеседник «Комсомолки».
Водителя иномарки доставили в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.