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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе после дорожного конфликта умер водитель «Газели»

У мужчины не выдержало сердце.

Трагедия произошла 16 марта. На улице Черниковской около дома 23 завязался дорожный конфликт. По словам очевидцев, водитель-экспедитор на грузовой «Газели» привез товар в супермаркет, а когда стал выезжать со двора, на встречу ему попались парни на «Хендай Акцент».

— Компания молодых людей хотела подняться в этот двор, а газелист не смог пропустить их: проезжая часть и небольшой уклон не позволяли ему сдать назад, — рассказывают очевидцы. — Парни из «Акцента вышли» и забили его до смерти.

Однако, как стало известно «Комсомолке» от источника знакомого с ситуацией, на самом деле водителя «Газели» никто не избивал и его смерть не связана с криминалом.

— Конфликт действительно был, но словесный. У мужчины от агрессии парней не выдержало сердце и он скончался на месте, — уточнил собеседник «Комсомолки».

Водителя иномарки доставили в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

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