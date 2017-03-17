Североказахстанская ОПГ сбывала контрафактный алкоголь в Россию

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась сбытом контрафактного алкоголя в Российскую Федерацию, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе акима области.

По данным пресс-службы, службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность устойчивой организованной преступной группы, которая на протяжении длительного времени осуществляла незаконную деятельность по сбыту алкогольной продукции с заведомо поддельными учетно-контрольными марками.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со складов и из грузовых автотранспортных средств, принадлежащих членам преступной группы, изъято более 100 тысяч бутылок алкогольной продукции на сумму более 85 миллионов тенге с поддельными акцизными марками, которые предназначались к вывозу на территорию Российской Федерации», — проинформировали в пресс-службе главы региона.

Задержанные находятся под стражей. В настоящее проводится досудебное расследование.